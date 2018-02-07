罷免法官Aaron Perskey提案列6月聖他克拉縣選票

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【KTSF 陳嘉琪報導】

南灣聖他克拉縣（Santa Clara）參議會週二通過將罷免高等法院法官Aaron Persky的提案，放在6月的選票上讓選民投票，是該縣86年來首次用投票方式，去決定一個法官的去留。

根據聖荷西水星報的報導，支持罷免法官Persky的團體，上個月已收集了超過95,000個簽名，申請將罷免提案放在選票上。

法官Persky於2016年，處理前史丹福大學泳手Brock Turner性侵一名神智不清女學生一案時引起爭議。

被定罪的Turner在面臨最高10年監禁的刑罰下，最後被Persky判入獄6個月，而Turner因為在獄中的表現良好，入獄3個月後就獲釋。

提出罷免Persky的人認為判刑過輕，質疑Persky擔任法官的資格，因此在過去一年多來醞釀罷免行動。

選民在同一張選票上，將可以選出另一名法官取代Persky，如果選民最後投票決定罷免Persky，在法官候選人一列中得票最高的人，將會取代Persky，完成他被罷免後剩下任期。

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