【i-CABLE】 北京氣象局週四清晨5時半,發出今年首個沙塵暴藍色預警,北京市被沙塵暴籠罩,能見度低。

另外,中央氣象局亦指山西中北部、新疆南疆盆地、內蒙古中西部、甘肅中西部、寧南、陝西北部、河北北部、吉林和黑龍江等地,亦有揚沙或浮塵天氣,局部地區有強沙塵暴。

