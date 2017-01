特朗普簽行政指令 取消對庇護城市聯邦撥款

By

【KTSF】

總統特朗普今天簽署行政命令,指示國土安全部加強辨認和驅逐無證的刑事罪犯以及取消聯邦撥款給所謂的’庇護城市’。白宮認為庇護城市窩藏非法居留者。

庇護城市向無證人士提供社會福利,並拒絕協助聯邦逮捕無證人士。

不過憲法規定,各州必須 ‘平等保護’ 州內居民,不得因為國籍或居留身份問題,而拒絕提供社會福利。因此無證人士在各地的吃喝居住和看醫生都受到保護。問題是如果’庇護城市’ 拒絕配合聯邦的移民政策,後果會如何?

另外 消息透露,在草擬中的行政命令顯示,特朗普打算停止收容敘利亞難民以及將會暫停接收難民,為期四個月。

特朗普也打算暫停發出簽證給來自伊拉克、伊朗、索馬里,利比亞、蘇丹、敘利亞或也門等回教國家的人士,為期最少30天。

預料特朗普本星期簽署這項行政命令。

