南灣聖荷西市週三下午發生車禍,造成兩人受傷,其中一人正在等候巴士。

警方於下午3時59分接報,指Curtner大街夾Meridian大街發生傷人車禍。

一輛2015年黑色Chevrolet Camaro汽車及一輛2003年白色Infiniti汽車相撞,後車剷上行人路,撞上一名正在巴士站候車的路人。

被撞路人嚴重受傷,有生命危險,已送院治療。

Infiniti司機也受傷,已送院治療,沒有生命危險。

駕駛Camaro汽車的司機有留在現場協助調查,當局仍在調查車禍起因。

