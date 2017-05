By

【KTSF】

東灣San Ramon市週三早上發生翻車意外,警方稱,車內兩名小童當時坐在兒童汽車安全座椅中,車禍後”絲毫無損”。

事發於早上8時左右,地點在Bollinger Canyon路與Morgan Drive之間的San Ramon Valley大道。

載有兩童的汽車當時沿San Ramon Valley大道北行,一輛正在南行的汽車意圖左轉入Morgan Drive,期間撞上載有兩童的汽車,導致其翻側,事發的十字路口並沒有交通燈。

車禍後,San Ramon Valley大道南行線的出事路段一度封閉約一小時,至早上9時左右重開。

警方稱,這宗車禍突顯了正確安裝兒童安全座椅的重要性。

