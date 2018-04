By

【KTSF 陳令楠報導】

東灣San Ramon市警方正在追捕一名持械搶劫銀行案疑犯,懷疑他亦搶劫了灣區其他銀行。

San Ramon市警方公佈疑犯照片並表示,疑犯於週二涉嫌持械搶劫Pacific Service信用社。

警方相信 ,他與近期發生在灣區的其他幾宗持械搶劫銀行案有關,警方呼籲公眾協助尋找這名疑犯。

