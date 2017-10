San Ramon市女生報稱碰上露體狂 警發掃瞄追緝

By

【KTSF】

東灣San Ramon市本月初出現一名男子涉嫌有露體的不當行為,警方公佈疑犯畫像。

警方表示,疑犯年約20幾30歲,5呎6吋高,體重150磅,深色頭髮、中等深色皮膚、右臉頰上有疤痕,並且有齙牙,警方亦指該疑犯講英文時帶有印度口音。

本月5號下午約4點半,警方接報指一男一女兩名中學生,在Bollinger Canyon路靠近Blossom Ridge Lane區域行走時,一名男子開著一部深灰色四門汽車上前,要求女學生上車。

該名女學生向汽車走過去時,男子意圖拉扯女學生的衣服,女學生聲稱,自己向車內看時,發現該名男子暴露並觸摸下體,女學生隨即逃走。

事發後半小時,警方接報另一名女學生在附近的Gale Ranch中學發現同一部車,該女學生亦聲稱該男子停在她附近,並詢問她的名字,女學生亦逃離。

警方呼籲民眾提供線索,協助調查。

