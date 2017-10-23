San Ramon市女生報稱碰上露體狂 警發掃瞄追緝

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【KTSF】

東灣San Ramon市本月初出現一名男子涉嫌有露體的不當行為，警方公佈疑犯畫像。

警方表示，疑犯年約20幾30歲，5呎6吋高，體重150磅，深色頭髮、中等深色皮膚、右臉頰上有疤痕，並且有齙牙，警方亦指該疑犯講英文時帶有印度口音。

本月5號下午約4點半，警方接報指一男一女兩名中學生，在Bollinger Canyon路靠近Blossom Ridge Lane區域行走時，一名男子開著一部深灰色四門汽車上前，要求女學生上車。

該名女學生向汽車走過去時，男子意圖拉扯女學生的衣服，女學生聲稱，自己向車內看時，發現該名男子暴露並觸摸下體，女學生隨即逃走。

事發後半小時，警方接報另一名女學生在附近的Gale Ranch中學發現同一部車，該女學生亦聲稱該男子停在她附近，並詢問她的名字，女學生亦逃離。

警方呼籲民眾提供線索，協助調查。

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