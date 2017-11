全美最適合兒女成長城市 San Ramon排榜首

By

【KTSF 游瑋珊報導】

哪裡才最適合兒女成長,相信不少家長都花過許多時間研究,一個商會就這問題進行調查,當中排名前30的城市,有3分之1在灣區,當中東灣的San Ramon市排榜首。

怎樣才算適宜小孩成長的城市,各家各有定義,全國家居安全產品及服務業商會以18至24歲人士高中畢業率、家庭收入中位數、罪案率,及6至17歲兒童有醫保的比率作量度標準,選出百大最適宜小孩成長的城市。

灣區有19個城市上榜,包括擠身十大的3個東灣城市,當中San Ramon市排榜首,Pleasanton市排第四,Livermore市排第6,十大當中還有3個加州城市,分別是南加排第3的Newport Beach,排第9的Yorba Linda,還有北加排在第七Davis。

至於排前30的城市,灣區城市佔3分之1,包括中半島San Mateo市、東灣柏克萊市、佛利蒙市(Fremont)、阿拉米達市(Alameda)、南灣的Milpitas市、Santa Clara市和Sunnyvale市。

舊金山和聖荷西分別排35和51。

