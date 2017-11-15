全美最適合兒女成長城市 San Ramon排榜首

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【KTSF 游瑋珊報導】

哪裡才最適合兒女成長，相信不少家長都花過許多時間研究，一個商會就這問題進行調查，當中排名前30的城市，有3分之1在灣區，當中東灣的San Ramon市排榜首。

怎樣才算適宜小孩成長的城市，各家各有定義，全國家居安全產品及服務業商會以18至24歲人士高中畢業率、家庭收入中位數、罪案率，及6至17歲兒童有醫保的比率作量度標準，選出百大最適宜小孩成長的城市。

灣區有19個城市上榜，包括擠身十大的3個東灣城市，當中San Ramon市排榜首，Pleasanton市排第四，Livermore市排第6，十大當中還有3個加州城市，分別是南加排第3的Newport Beach，排第9的Yorba Linda，還有北加排在第七Davis。

至於排前30的城市，灣區城市佔3分之1，包括中半島San Mateo市、東灣柏克萊市、佛利蒙市（Fremont）、阿拉米達市（Alameda）、南灣的Milpitas市、Santa Clara市和Sunnyvale市。

舊金山和聖荷西分別排35和51。

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