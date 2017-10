By

本週二,東灣San Ramon市一名8歲男童,據報攜帶一支裝滿子彈的手槍去學校,警方週四拘捕男童父親。

警方消息指,警方拘捕男童30歲的父親Anthony O’Donnel,該男童是當地Twin Creeks小學的一名3年級學生。

警方稱,本週二,男童將一支口徑9毫米的手槍帶到學校,並向同學展示。

警員接報後前往男童家中,與男童及其家長交談,警方隨後獲得搜查令,搜查男童家中,但並未發現其他槍械。

警方以涉嫌未有保管好槍械、危害兒童及持有偷竊物品拘捕男童父親,保釋金額為14萬元。

