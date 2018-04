By

【KTSF】

北灣San Rafael市週日早上發生汽車撞死途人不顧而去事故,警方呼籲民眾提供線索。

週日大約早上6時左右,加州公路巡警(CHP)發現一名女子躺臥在101號公路夾580公路北行方向交匯處的一條慢駛行車線。

CHP表示,女死者受重傷致死,傷勢是被汽車撞擊所造成。

當局一度封閉101號公路北行線兩條行車線兩小時進行調查。

當局沒有公佈受害人的身份,表示會查看案發時附近的閉路電視畫面,並呼籲有線索的民眾與警方聯絡。

