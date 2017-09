北灣九旬老婦購物中心被搶手袋 警緝3女賊

By

北灣San Rafael警方通緝3名非洲裔女子,指她們涉嫌9月16日在一個購物中心,搶劫一名92歲的婆婆。

警方表示,案發在下午3時半,92歲的事主正準備離開San Rafael的Northgate購物中心,並走向停車場開車離開。

突然畫面中一架灰色的日產sedan汽車泊在婆婆汽車的後方,警方指其中一名非洲裔女子趁婆婆上車之際,從後襲擊並強行搶走她的手袋,然後迅速登上汽車逃走。

警方亦指,從錄像可見,3名匪徒是有預謀行事,並預先小心選擇下手對象。

婆婆遇劫後,走到附近一間銀行求助,由銀行職員代為報警。

銀行職員形容婆婆非常驚慌,而她自己亦十分驚訝,因為購物中心範圍一向都是很安全的社區。

警方呼籲,任何人認出片段中3名年輕匪徒,或認出她們所使用的汽車,請致電(415) 485-3000與警方聯絡。

