北灣九旬老婦購物中心被搶手袋 警緝3女賊

By

【KTSF】

北灣San Rafael警方通緝3名非洲裔女子，指她們涉嫌9月16日在一個購物中心，搶劫一名92歲的婆婆。

警方表示，案發在下午3時半，92歲的事主正準備離開San Rafael的Northgate購物中心，並走向停車場開車離開。

突然畫面中一架灰色的日產sedan汽車泊在婆婆汽車的後方，警方指其中一名非洲裔女子趁婆婆上車之際，從後襲擊並強行搶走她的手袋，然後迅速登上汽車逃走。

警方亦指，從錄像可見，3名匪徒是有預謀行事，並預先小心選擇下手對象。

婆婆遇劫後，走到附近一間銀行求助，由銀行職員代為報警。

銀行職員形容婆婆非常驚慌，而她自己亦十分驚訝，因為購物中心範圍一向都是很安全的社區。

警方呼籲，任何人認出片段中3名年輕匪徒，或認出她們所使用的汽車，請致電(415) 485-3000與警方聯絡。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。