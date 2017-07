東灣80公路兩宗致命車禍 越華裔女司機被車撞斃

By

東灣San Pablo市80號公路西行線週一清晨發生兩宗致命車禍,其中一名死者為越華裔女子,另一名死者是騎電單車的男子。

事發於清晨4時左右,地點在El Portal Drive路段,居住在列治文市的25歲越華裔女子Lindche Tran當時駕駛一輛本田Accord汽車,不知何故突然失控,撞上中間分隔欄,汽車掉轉頭停在行車線上,車頭燈熄掉。

就在Tran步出汽車之際,一輛Dodge Charger汽車駛至,收掣不及撞上Tran和Accord汽車,Tran當場宣告不治。

Dodge汽車中兩人受輕傷,已送院治療,車禍導致事發路段行車線封閉至清晨6時10分才重開。

至清晨6時22分左右,同一路段再發生致命車禍,一輛掛著拖板的黃色大貨車被指不安全切線,撞上一輛電單車,電單車接著撞上另一輛汽車,電單車司機被彈出車外,當場不治。

當局稱死者是35歲男子Nicholas Brown。

有目擊證人稱,大貨車在車禍後曾停下4至5分鐘,之後逃離現場。

警方一度根據證人的描述截停一輛大貨車,但調查後認為該輛大貨車與車禍無關,目前仍在追緝涉案貨車司機。

車禍導致所有行車線一度封閉,至早上7時55分才重開。

