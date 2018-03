By

週四凌晨東灣發生警車追逐事件,肇事汽車在San Pablo市街道上橫衝直撞,並撞爛了一個消防栓,導致街道水浸。

加州公路巡警(CHP)表示,凌晨3點半左右,CHP警車在80號公路奧克蘭市(屋崙)路段追逐一部寶馬(BMW)SUV汽車。

警方表示,肇事汽車進入San Pablo市,並在街道上橫衝直撞,在Kirk Lane夾San Pablo大道一間超市附近連撞幾部汽車,再撞毀一個消防栓之後翻側。

警方表示,肇事汽車司機為一名24歲奧克蘭市居民,他受重傷需要送院治療,警方暫未公佈事件起因。

