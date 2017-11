By

【KTSF 崔凱橋報導】

東灣San Pablo市警方發放一宗持械搶劫案的閉路電視畫面,希望民眾提供線索。

San Pablo警方表示,在11月9日大約晚上8時20分,一名持械的男子走進位於San Pablo大道14301號的煙酒便利店後,用槍指嚇店員表示打劫。

從畫面上所見,男疑犯走到收銀機後,對著收銀機櫃連開兩槍,再把整個收銀機拉走。

警方形容疑犯為40至50歲的非洲裔男子,身高6至6呎2吋、體重230至250磅,犯案時身穿深藍色連帽運動衣,藍色牛仔褲以及啡色的工作靴。

警方表示,任何人有本案及涉案人士的消息,請撥打(510) 215-3150與警方聯絡。

