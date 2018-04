By

東灣San Pablo警方拘捕一名持械搶劫疑犯,警方稱他身上的衣著是破案的關鍵。

警方消息指,上週六下午約3點,有人報警稱,一間商店內有人偷竊商品,一名店員上前質問時,疑犯取出槍對著店員。

警員到達現場並查看監控錄像,從錄像中他們發現疑犯,並透過疑犯的衣著,認出他在早前與警員有過接觸。

警方在幾分鐘內拘捕疑犯,並在他身上找到氣槍與毒品,事件中無人受傷。

