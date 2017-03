青少年患憂鬱症 父母應如何與子女溝通（視頻）

By

許多家庭的父母都很擔心兒女到了青少年時期,有可能因為學業及人際關係等問題而面臨很大壓力,甚至出現憂鬱症,遇到這種情況的話,父母應該怎樣與子女溝通呢?

專門研究青少年精神健康的專家表示,亞裔青少年有自殺傾向的機率高於其他族裔,尤其是當他們進入大學以後,亞裔學生想要自殺的傾向會更高。

婚姻家庭治療師林默郁(Maureen Lin)說:”通常的一般精神疾病在14歲前大概就可以看到,好發期就是到24歲、25歲之前,你都可以看到第一次的發病,所以這就是為甚麽青少年,還有青年我們特別需要注重,因為很多時候他們開始發病,家長或家裡的人不明白,就會錯過治療的時機。”

心裡輔導專家林默郁說,在亞裔青年及青少年中,15到34歲之間的亞裔女性患憂鬱症的機率,要比其他族裔及男性都高,而患憂鬱症的因素有很多,學生一般是因為課業及課外活動過多,又不懂得怎樣去紓解,因而出現一些不正常行為,例如不喜歡出門,在家裡經常玩電子遊戲等。

林默郁說:”有時候你看到小孩子開始比較不跟人家講話,或是睡特別多,或睡特別少啊,不能睡覺,或是吃特別多,很多你會看到他們行為上面,或是情緒上面有變化,其實很多學校都有心裡輔導員,所以可以讓學校的心裡輔導員跟小孩談一談,或者是有時候可以讓家裡的其它成員跟小孩子談,小孩子有時候不想跟父母講,但是肯跟別人說,所以大家就是多跟他們聊聊,都是會有幫助的。”

另外,父母跟孩子日常也應進行一些簡單交流,了解孩子的近況。

林默郁說:”有時候就簡單的問一句說,‘你最近好不好啊,跟朋友怎麼樣啊,學校怎麼樣’,不一定說要坐下來很正式的談,但是就是讓小孩覺得

你有關心他們。”

聖馬刁縣華人健康計劃本週五3月10日晚6點半到9點,將在中半島San Bruno華人教會舉辦一個免費青少年壓力管理和家庭溝通兩個講座,歡迎家長和子女一起出席,但會參加各自的講座,地點是San Bruno市Courtland Drive 250號。

