青少年患憂鬱症 父母應如何與子女溝通（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

許多家庭的父母都很擔心兒女到了青少年時期，有可能因為學業及人際關係等問題而面臨很大壓力，甚至出現憂鬱症，遇到這種情況的話，父母應該怎樣與子女溝通呢？

專門研究青少年精神健康的專家表示，亞裔青少年有自殺傾向的機率高於其他族裔，尤其是當他們進入大學以後，亞裔學生想要自殺的傾向會更高。

婚姻家庭治療師林默郁（Maureen Lin）說：”通常的一般精神疾病在14歲前大概就可以看到，好發期就是到24歲、25歲之前，你都可以看到第一次的發病，所以這就是為甚麽青少年，還有青年我們特別需要注重，因為很多時候他們開始發病，家長或家裡的人不明白，就會錯過治療的時機。”

心裡輔導專家林默郁說，在亞裔青年及青少年中，15到34歲之間的亞裔女性患憂鬱症的機率，要比其他族裔及男性都高，而患憂鬱症的因素有很多，學生一般是因為課業及課外活動過多，又不懂得怎樣去紓解，因而出現一些不正常行為，例如不喜歡出門，在家裡經常玩電子遊戲等。

林默郁說：”有時候你看到小孩子開始比較不跟人家講話，或是睡特別多，或睡特別少啊，不能睡覺，或是吃特別多，很多你會看到他們行為上面，或是情緒上面有變化，其實很多學校都有心裡輔導員，所以可以讓學校的心裡輔導員跟小孩談一談，或者是有時候可以讓家裡的其它成員跟小孩子談，小孩子有時候不想跟父母講，但是肯跟別人說，所以大家就是多跟他們聊聊，都是會有幫助的。”

另外，父母跟孩子日常也應進行一些簡單交流，了解孩子的近況。

林默郁說：”有時候就簡單的問一句說，‘你最近好不好啊，跟朋友怎麼樣啊，學校怎麼樣’，不一定說要坐下來很正式的談，但是就是讓小孩覺得

你有關心他們。”

聖馬刁縣華人健康計劃本週五3月10日晚6點半到9點，將在中半島San Bruno華人教會舉辦一個免費青少年壓力管理和家庭溝通兩個講座，歡迎家長和子女一起出席，但會參加各自的講座，地點是San Bruno市Courtland Drive 250號。

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