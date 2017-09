By

【KTSF】

聖馬刁市週二早上有一名67歲老婦,無緣無故被一名婦人襲擊受傷,警方已發出照片,希望找到涉案婦人的下落。

當局是於早上9時半左右接獲舉報,案發現場位於南El Camino Real 2600號路段。

疑犯被指是一名拉美裔婦人,年約35至45歲,她被指走近受害人,無緣無故向受害人施襲。

受害人遇襲後跌倒地上,疑犯被指繼續用腳踢她,受害人受傷要送院治療,沒有生命危險。

警方已發放疑犯的照片,希望公眾能提供消息,協助找出其下落。

疑犯被指身高5呎5吋,體重約170磅,黑髮,棕眼,她最後被人見到推著一架紅色購物車離開。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡警方,電話:(650) 522-7730。

