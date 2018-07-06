聖馬刁縣經濟發展蓬勃 總物業估值再創新高（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

中半島聖馬刁縣（San Mateo）的總物業估值再創新高，反映經濟發展蓬勃，帶動商業和住宅物業發展，哪些城市的物業估值增長最快？

聖馬刁縣估值官Mark Church發表的年度報告指出，聖馬刁縣2017至2018年度，全縣的總物業估值高達2,060億元，較對上一個財政年度增長8%，是歷來最高。

物業估值包括對商業和住宅等不動產的估值，以及商業用來生財的流動資產的估值。

如果一個城市有新的商業和住宅發展，總物業估值就會大大提高。

根據縣估值官提供的資料，East Palo Alto的物業估值升幅接近20%，增幅是全縣最高，Menlo Park位居第二，物業估值增長一成左右，San Carlos排第三，紅木城和Foster City分別排第四和第五。

估值官表示，聖馬刁縣高科技公司和生物科技公司帶動附近區域的經濟發展，Menlo Park的Facebook就是一個好例子。

大家需要交多少物業稅，取決於物業估值，全縣物業估值最高的納稅人，是位於南舊金山的Genentech公司，物業估值高達22億元。

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