聖馬刁縣經濟發展蓬勃 總物業估值再創新高（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

中半島聖馬刁縣(San Mateo)的總物業估值再創新高,反映經濟發展蓬勃,帶動商業和住宅物業發展,哪些城市的物業估值增長最快?

聖馬刁縣估值官Mark Church發表的年度報告指出,聖馬刁縣2017至2018年度,全縣的總物業估值高達2,060億元,較對上一個財政年度增長8%,是歷來最高。

物業估值包括對商業和住宅等不動產的估值,以及商業用來生財的流動資產的估值。

如果一個城市有新的商業和住宅發展,總物業估值就會大大提高。

根據縣估值官提供的資料,East Palo Alto的物業估值升幅接近20%,增幅是全縣最高,Menlo Park位居第二,物業估值增長一成左右,San Carlos排第三,紅木城和Foster City分別排第四和第五。

估值官表示,聖馬刁縣高科技公司和生物科技公司帶動附近區域的經濟發展,Menlo Park的Facebook就是一個好例子。

大家需要交多少物業稅,取決於物業估值,全縣物業估值最高的納稅人,是位於南舊金山的Genentech公司,物業估值高達22億元。

