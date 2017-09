By

【KTSF】

中半島聖馬刁市(San Mateo)在過去個多星期內,發生兩宗企圖綁架案,受害人都是未成年少女。

最新一宗發生於週三早上約10點半,警方表示,在Peninsula大道靠近Anita路,一名14歲少女在步行上學途中,一部白色車向她按喇叭。

隨後一個男人下車,抓住少女的肩膀,並試圖將她拉走,少女最終掙脫並逃走報警。

警方指,疑犯為一名中東裔男性,約50、60來歲,中等身材、留鬍鬚,犯案時身穿灰色上衣、藍色恤衫與長褲。

本月18號,一名16歲少女亦經歷類似事件,警方正在調查兩宗案件是否有關聯,並表示將在市內學校及青少年、幼童聚集的地方,增派警員巡邏。

