【KTSF 崔凱橋報導】

中半島聖馬刁市(San Mateo)警方發放一名持械搶劫的男子圖像,希望民眾提供線索。

警方表示,持械搶劫案發生在10月14號大約晚上10時,地點在North San Mateo Drive 400號地段。

兩名居住在聖馬刁市的受害人報稱,男疑犯持手槍指向他們,在行人路上攔截並要求他們交出財產。

警方形容,疑犯為拉美裔、30多歲,身高5呎8至10吋,體重130至150磅,案發時身穿灰色的連帽運動衫。

任何人如有此案的消息,請致電(650) 522-7617。

