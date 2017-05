聖馬刁101公路警員擊斃男子 起因疑是劫車

By

【KTSF 劉開平報導】

上週五晚間在聖馬刁市北向101高速公路發生涉及警員的槍擊事件,造成公路關閉交通大癱瘓,警方最新調查發現,此案有可能是匪徒企圖在高速公路上劫車。

發生在上週五傍晚交通尖峰時段的槍擊案,一名男子被3名高速公路巡警擊斃,造成101高速公路關閉,直到隔天凌晨。

警方表示,趕往現場處理車禍的巡警到場後才發現有可能正目睹一場劫車案,男子手上拿著槍,警方要求他放下手槍,男子不理警方要求,最後被擊斃。

而事故中另一輛汽車駕駛是一名55歲的東灣婦女,她沒有受傷。

警方正在調查事件的來龍去脈,包括婦女與男子彼此是否認識,以及是否因為劫車導致車禍,還是男子為了劫車製造車禍。

警方也正詳細調查遭擊斃男子身份背景幫助釐清案情,涉案的3名巡警目前已按照相關規定帶薪休假中。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。