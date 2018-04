By

【KTSF】

中半島聖馬刁市(San Mateo)週四早上有人報警,表示看到山獅,當局一度要關閉附近兩間學校。

警方週四早上8點左右接報,有人表示在Fernwood街夾36大街附近一個住宅區看到一隻山獅,由於附近有Abbott初中和Hillsdale高中,當局一度下令兩間學校的教師和學生留在教室,不可以出外。

而警員就在校園搜索,結果沒有發現山獅的蹤影。

