中半島聖馬刁市早前有多幢住屋被人闖入爆竊,有兩名男戶主更被非禮,警方週一已拘捕一名男子,懷疑他與案件有關。

警方週一接獲多宗舉報,指North Kingston街和North Bayshore大道之間有多幢民居被一名男子闖入。

警員到場後,發現一名男子正從一幢住屋的窗戶爬出,雙方接著展開追逐,稍後警員和男子糾纏起來,男子最終被捕,事件中一名警員受輕傷。

涉案男子現年24歲,名叫Ismael Espinoza Vasquez,過去曾有犯案前科。

警方調查後稱,疑犯涉嫌在不同的案發住屋中非禮兩名男戶主,並偷走財物。

疑犯涉嫌觸犯爆竊、企圖爆竊、非禮、襲警等罪被扣查。

