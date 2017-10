舊金山推廣預防B肝組織擴展服務至聖馬刁縣（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

最近南加州爆發A型肝炎,導致19人死亡,許多都是無家可歸者,A型肝炎主要透過糞便、性接觸和食物傳染,而B型肝炎病毒就很不同,這種可導致肝癌的病毒潛伏在人體內,可以許久不發病,在美國,每10個亞裔之中,就有一人是B型肝炎帶菌者,有見及此,灣區一個推廣預防B肝的非牟利組織最近將服務範圍,從舊金山擴展至中半島聖馬刁(San Mateo)縣。

Hep B Free San Francisco非牟利組織,專門向亞太裔推廣預防B型/乙型肝炎的教育,以及與醫療機構合作提供檢查服務,這個組織最近將服務範圍擴展到聖馬刁縣。

聖馬刁縣參事Dave Pine說:”聖馬刁縣三成人口是亞裔,B肝是健康危機需要正視,我們向舊金山學習,可以幫助許多人。”

B肝/乙肝主要是透過母體傳染給嬰兒,又或者透過血液和性交傳染,病毒潛伏在人體,一般沒有症狀,等到症狀出現時往往已經太遲。

蘇子文是史丹福大學亞裔肝臟中心創辦人,蘇啟深醫生的兒子蘇子文受父親的影響,也投身預防B肝的運動。

蘇子文說:”我小時候開始這個議題,就對我很重要,我的事業起步時,在SF Hep B Free這個機構做了許多事情,現在有機會返回我居住的縣,服務我社區裡的亞裔,我不能拒絕。”

這個預防B肝的運動,也得到史丹福醫院的資助,以及矽谷華裔組織的支持。

矽谷華人獅子會創辦主席陳競鑫說:”B型肝炎在灣區亞裔社區,每10個人就有一人有這病症,而10個人之中,有7個人不知道自己染上乙型肝炎。”

矽谷華人獅子會現任主席Asia Kan說:”我呼籲大家如果沒有做過檢查的話,應該問問你的醫生,去做預防檢查。”

如果大家不知道自己是不是B肝帶菌者,應該要求自己的醫生為你做檢查,沒有感染B肝的人士,只要接受3次疫苗注射,就可以避免患上B型肝炎。

