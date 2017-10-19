舊金山推廣預防B肝組織擴展服務至聖馬刁縣（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

最近南加州爆發A型肝炎，導致19人死亡，許多都是無家可歸者，A型肝炎主要透過糞便、性接觸和食物傳染，而B型肝炎病毒就很不同，這種可導致肝癌的病毒潛伏在人體內，可以許久不發病，在美國，每10個亞裔之中，就有一人是B型肝炎帶菌者，有見及此，灣區一個推廣預防B肝的非牟利組織最近將服務範圍，從舊金山擴展至中半島聖馬刁（San Mateo）縣。

Hep B Free San Francisco非牟利組織，專門向亞太裔推廣預防B型/乙型肝炎的教育，以及與醫療機構合作提供檢查服務，這個組織最近將服務範圍擴展到聖馬刁縣。

聖馬刁縣參事Dave Pine說：”聖馬刁縣三成人口是亞裔，B肝是健康危機需要正視，我們向舊金山學習，可以幫助許多人。”

B肝/乙肝主要是透過母體傳染給嬰兒，又或者透過血液和性交傳染，病毒潛伏在人體，一般沒有症狀，等到症狀出現時往往已經太遲。

蘇子文是史丹福大學亞裔肝臟中心創辦人，蘇啟深醫生的兒子蘇子文受父親的影響，也投身預防B肝的運動。

蘇子文說：”我小時候開始這個議題，就對我很重要，我的事業起步時，在SF Hep B Free這個機構做了許多事情，現在有機會返回我居住的縣，服務我社區裡的亞裔，我不能拒絕。”

這個預防B肝的運動，也得到史丹福醫院的資助，以及矽谷華裔組織的支持。

矽谷華人獅子會創辦主席陳競鑫說：”B型肝炎在灣區亞裔社區，每10個人就有一人有這病症，而10個人之中，有7個人不知道自己染上乙型肝炎。”

矽谷華人獅子會現任主席Asia Kan說：”我呼籲大家如果沒有做過檢查的話，應該問問你的醫生，去做預防檢查。”

如果大家不知道自己是不是B肝帶菌者，應該要求自己的醫生為你做檢查，沒有感染B肝的人士，只要接受3次疫苗注射，就可以避免患上B型肝炎。

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