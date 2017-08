聖馬刁Hillsdale購物中心商戶遇劫 警匪追逐後4人落網

By

中半島聖馬刁市(San Mateo)Hillsdale購物中心一個商戶週二下午被4名賊匪打劫,警匪之後展開汽車追逐,駛至中半島紅木城後因為發生車禍而結束,涉案4人全部落網,其中一人為未成年少女。

Hillsdale購物中心內的Victoria’s Secret內衣店於下午3時10分左右報警,聲稱被打劫。

報警者稱,賊匪向一名店員出示一支Taser電擊槍,得手後逃離店舖。

目擊者向警方提供疑犯的消息後,不消數分鐘警方便找到懷疑涉案的汽車,雙方接著從92號公路追逐至101公路南行線。

雙方一直駛至紅木城Middlefield路夾Willow街的十字路口,疑犯的汽車與另一輛汽車相撞,兩車只屬輕微碰撞,沒有人受傷。

來自柏克萊市的20歲青年Garnel Mays涉嫌逃避警方追捕、虐待兒童、串謀犯案和無牌駕駛被捕。

警方稱,Mays是負責駕駛的司機,另外被捕的人士包括奧克蘭市(屋崙)18歲青年Diamond Dansby,他涉嫌觸犯虐待兒童、嚴重盜竊和串謀犯案被捕。

來自Union City的18歲青年Antonique Watkins也被捕,他涉嫌觸犯打劫、虐待兒童、展示武器和非法使用電擊槍;另一名15歲的奧克蘭少女因為未成年,警方沒有公布其身分,她涉嫌打劫和串謀犯案被捕。

4名疑犯目前仍在聖馬刁縣監獄和少年拘留所扣查。

