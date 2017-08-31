聖馬刁Hillsdale購物中心商戶遇劫 警匪追逐後4人落網

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中半島聖馬刁市（San Mateo）Hillsdale購物中心一個商戶週二下午被4名賊匪打劫，警匪之後展開汽車追逐，駛至中半島紅木城後因為發生車禍而結束，涉案4人全部落網，其中一人為未成年少女。
Hillsdale購物中心內的Victoria’s Secret內衣店於下午3時10分左右報警，聲稱被打劫。
報警者稱，賊匪向一名店員出示一支Taser電擊槍，得手後逃離店舖。
目擊者向警方提供疑犯的消息後，不消數分鐘警方便找到懷疑涉案的汽車，雙方接著從92號公路追逐至101公路南行線。
雙方一直駛至紅木城Middlefield路夾Willow街的十字路口，疑犯的汽車與另一輛汽車相撞，兩車只屬輕微碰撞，沒有人受傷。
來自柏克萊市的20歲青年Garnel Mays涉嫌逃避警方追捕、虐待兒童、串謀犯案和無牌駕駛被捕。
警方稱，Mays是負責駕駛的司機，另外被捕的人士包括奧克蘭市（屋崙）18歲青年Diamond Dansby，他涉嫌觸犯虐待兒童、嚴重盜竊和串謀犯案被捕。
來自Union City的18歲青年Antonique Watkins也被捕，他涉嫌觸犯打劫、虐待兒童、展示武器和非法使用電擊槍；另一名15歲的奧克蘭少女因為未成年，警方沒有公布其身分，她涉嫌打劫和串謀犯案被捕。
4名疑犯目前仍在聖馬刁縣監獄和少年拘留所扣查。
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