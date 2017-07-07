聖馬刁縣設網購交易安全區 保障買賣雙方安全（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

中半島聖馬刁縣首創由縣府支持的安全交易區，讓網上買賣物品的民眾，可以有一個安全的地方當面交貨和取貨，這個區域到底有多安全？

聖馬刁縣府為網路買方和賣方設置的交易安全區，就在紅木城市的Maple Street 懲教所停車場內。

這些特定的停車格內，除了有明確的標示，還有保護交易的安全措施。

聖馬刁縣縣議員David Canepa說：”這裡有高解析攝影機，就在我後面，還有警員當班，所以民眾在這裡買賣覺得較安全。”

隨著網上交易平台愈來愈普遍，民眾自行交易需要親自面交貨品，或是親自取貨時，難免有風險。

Canepa說：”我們知道網購者會成為罪案目標，在舊金山就有Daly City年輕人因為買Sony遊戲機被殺，在Daly City還有人被搶手機，這交易發生在晚上的社區公園裡面。”

這個交易安全區不限當地居民，所有人都可以使用，啟用後已經頗受歡迎。

聖馬刁縣警局局長Carlos Bolanos說：”我知道這裡很受歡迎，我收到的意見說，民眾在找地方交易，因為主要用現金，他們希望能安全交易。”

聖馬刁縣的安全交易區不僅有24小時執法人員當班，最重要的是它對面就是聖馬刁縣警局。

Bolanos說：”對於極少數以為可以在此犯罪的人，我們一定會逮到他。”

警長也建議民眾千萬不要在自己住家交易，暴露自己的地址，讓人有機可乘。

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