聖馬刁縣設網購交易安全區 保障買賣雙方安全（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

中半島聖馬刁縣首創由縣府支持的安全交易區,讓網上買賣物品的民眾,可以有一個安全的地方當面交貨和取貨,這個區域到底有多安全?

聖馬刁縣府為網路買方和賣方設置的交易安全區,就在紅木城市的Maple Street 懲教所停車場內。

這些特定的停車格內,除了有明確的標示,還有保護交易的安全措施。

聖馬刁縣縣議員David Canepa說:”這裡有高解析攝影機,就在我後面,還有警員當班,所以民眾在這裡買賣覺得較安全。”

隨著網上交易平台愈來愈普遍,民眾自行交易需要親自面交貨品,或是親自取貨時,難免有風險。

Canepa說:”我們知道網購者會成為罪案目標,在舊金山就有Daly City年輕人因為買Sony遊戲機被殺,在Daly City還有人被搶手機,這交易發生在晚上的社區公園裡面。”

這個交易安全區不限當地居民,所有人都可以使用,啟用後已經頗受歡迎。

聖馬刁縣警局局長Carlos Bolanos說:”我知道這裡很受歡迎,我收到的意見說,民眾在找地方交易,因為主要用現金,他們希望能安全交易。”

聖馬刁縣的安全交易區不僅有24小時執法人員當班,最重要的是它對面就是聖馬刁縣警局。

Bolanos說:”對於極少數以為可以在此犯罪的人,我們一定會逮到他。”

警長也建議民眾千萬不要在自己住家交易,暴露自己的地址,讓人有機可乘。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。