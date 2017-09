By

【KTSF 崔凱橋報導】

習慣在走路時使用手提電話的民眾要注意了,近日有地方官員計劃提出禁止民眾在過馬路時使用手提電話。

中半島聖馬刁縣(San Mateo)參事David Canepa計劃提出法案,禁止行人在過馬路時使用手提電話。

Canepa說,法案基本上是希望禁止民眾走路時分心。

Canepa表示,行人在走路時使用手機,令遇上交通意外的比率提高4分之1,原因是使用手提電話時,會令人忽略路面情況。

Canepa說:”不論是在走路時閱讀訊息、使用Facebook或Twitter,是我們常做的,這是21世紀解決21世紀問題的方法。”

