中半島聖馬刁(San Mateo)縣警方表示,上星期六晚在North Fair Oaks社區,一名陌生男子涉嫌捉著一名15少女的手,不讓她離開,少女最後成功逃脫。

警方表示,事發於上星期六晚約9時,一名15歲少女在Middlefield路2500號地段行走的時候,疑犯接近少女,並告知她不好的事情將會發生在她身上,然後抓著少女的手,不讓她離開。

最終少女掙脫,逃離現場,沒有受傷。

警方形容,疑犯為非洲裔,大約5呎10吋高,160至180磅,案發時身穿黑色衫褲。

任何人有案件的消息,請與警方聯絡,電話:(650) 363-4911。

