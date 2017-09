By

【KTSF 陳嘉琪報導】

為了今年11月的選舉做準備,聖馬刁縣(San Mateo)政府宣布聘請800名選舉工作人員。

聖馬刁縣縣政府表示,下一次的選舉將於11月7日舉行,選民要就市府政策、校區等多方面進行投票,因此縣府需要聘請800名票站工作人員。

在選舉日當天,這些票站工作人員會負責管理大約162個選區。

有興趣的市民,可致電(650)286-2810報名,或者上網到http://www.shapethefuture.org登記。

每個工作人員必須要在10月或11月出席一節2.5至3小時的訓練課程。

完成選舉日工作後,每名員工大約有115元至140元作為報酬,另有25元做為上課的津貼。

