聖馬刁縣資助首次置業買家 只需支付5%首期

【KTSF 郭柟報導】
有組織幫助首次在聖馬刁縣置業的低收入人士，提供資助計劃，買家只需要支付5%首期，就可買到最高約79.5萬元的房屋，月尾會舉行相關講座。
聖馬刁縣組織HEART與Meriwest Mortgage，合作的資助計劃下，首次置業而合資格的買家只需要支付5%首期，就可買到最高價值約79.5萬元的房屋，並可免除私人抵押貸款保險費。
根據HEART的網站，申請人必須符合以下條件:
- 必須在聖馬刁縣居住或工作
- 目標房屋必須在聖馬刁縣
- 家庭年收入在15萬元或以下
- 有680分或以上信用評分
- 樓價必須在79.5萬元或以下
- 過去3年未擁有過房屋
- 過去一年有穩定工作
- 必須居住在目標房屋至少一年
想了解申請方法可以點擊這裡 。更多資料可以上HEART網站查詢。
講座日期是1月23日傍晚6時，地點是南三藩市Arroyo Drive 33號的市政大樓。如果你不能到場出席，可點擊這裡，收看2015年講座的視頻作參考。
HEART表示這筆資助金額來自聖馬刁縣本地僱主的捐款。
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