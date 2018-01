聖馬刁縣資助首次置業買家 只需支付5%首期

By

【KTSF 郭柟報導】

有組織幫助首次在聖馬刁縣置業的低收入人士,提供資助計劃,買家只需要支付5%首期,就可買到最高約79.5萬元的房屋,月尾會舉行相關講座。

聖馬刁縣組織HEART與Meriwest Mortgage,合作的資助計劃下,首次置業而合資格的買家只需要支付5%首期,就可買到最高價值約79.5萬元的房屋,並可免除私人抵押貸款保險費。

根據HEART的網站,申請人必須符合以下條件:

必須在聖馬刁縣居住或工作

目標房屋必須在聖馬刁縣

家庭年收入在15萬元或以下

有680分或以上信用評分

樓價必須在79.5萬元或以下

過去3年未擁有過房屋

過去一年有穩定工作

必須居住在目標房屋至少一年

想了解申請方法可以點擊這裡 。更多資料可以上HEART網站查詢。

講座日期是1月23日傍晚6時,地點是南三藩市Arroyo Drive 33號的市政大樓。如果你不能到場出席,可點擊這裡,收看2015年講座的視頻作參考。

HEART表示這筆資助金額來自聖馬刁縣本地僱主的捐款。

