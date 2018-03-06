聖馬刁市議會出台緊急條例 暫停審批新建出租房屋項目（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

中半島聖馬刁（San Mateo）市議會週一商議並表決是否暫停審批新建出租房屋項目，原因是甚麽呢？

聖馬刁市議會出台緊急條例，打算暫停審批新建租屋項目申請，原因是擔心市府現行法律可能會與加州法律有抵觸。

聖馬刁市選民於1991年投票通過H提案，要求市府採納”包容住屋法”，即在批准新住房項目時，要有10分之1的住宅單位是可負擔房屋，為低收入家庭提供買屋及租屋機會。

H提案直到2005年失效，因此2004年11月，聖馬刁市選民又通過P提案，旨在延長H提案的規定，並同時作一些修訂。

除了繼續要求房屋開發商每個新建項目必須提供至少10分之1的可負擔房屋單位，而且還必須提供BMR低於市價的房屋計劃，即發展商必須提供15%的可負擔出租房屋給低收入家庭，或10%給更低收入家庭，並禁止用補貼方式來提供可負擔住屋。

不過2009年，南加州洛杉磯房屋開發商Geoff Palmer控告洛杉磯市府違反加州Costa Hawkins租屋管制條例，強制發展商提供可負擔房屋，結果法庭判Palmer勝訴。

隨著近幾年灣區對可負擔房屋的需求加大，州府去年9月又通過AB 1505法案，重新確定加州城巿可在新租屋發展計劃中，用補貼的方式來提供可負擔房屋，導致州AB 1505法案與聖馬刁市的P提案相抵觸。

因此市議會決定出台緊急條例，暫停新建租屋項目審批，除非開發商同意執行市府低於市價的房屋計劃，或接受市府財政援助的開發計劃，才不受緊急條例限制。

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