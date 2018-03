聖馬刁市議會出台緊急條例 暫停審批新建出租房屋項目（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

中半島聖馬刁(San Mateo)市議會週一商議並表決是否暫停審批新建出租房屋項目,原因是甚麽呢?

聖馬刁市議會出台緊急條例,打算暫停審批新建租屋項目申請,原因是擔心市府現行法律可能會與加州法律有抵觸。

聖馬刁市選民於1991年投票通過H提案,要求市府採納”包容住屋法”,即在批准新住房項目時,要有10分之1的住宅單位是可負擔房屋,為低收入家庭提供買屋及租屋機會。

H提案直到2005年失效,因此2004年11月,聖馬刁市選民又通過P提案,旨在延長H提案的規定,並同時作一些修訂。

除了繼續要求房屋開發商每個新建項目必須提供至少10分之1的可負擔房屋單位,而且還必須提供BMR低於市價的房屋計劃,即發展商必須提供15%的可負擔出租房屋給低收入家庭,或10%給更低收入家庭,並禁止用補貼方式來提供可負擔住屋。

不過2009年,南加州洛杉磯房屋開發商Geoff Palmer控告洛杉磯市府違反加州Costa Hawkins租屋管制條例,強制發展商提供可負擔房屋,結果法庭判Palmer勝訴。

隨著近幾年灣區對可負擔房屋的需求加大,州府去年9月又通過AB 1505法案,重新確定加州城巿可在新租屋發展計劃中,用補貼的方式來提供可負擔房屋,導致州AB 1505法案與聖馬刁市的P提案相抵觸。

因此市議會決定出台緊急條例,暫停新建租屋項目審批,除非開發商同意執行市府低於市價的房屋計劃,或接受市府財政援助的開發計劃,才不受緊急條例限制。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。