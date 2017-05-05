東灣華裔少年被列車撞斃 生前是高材生（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

東灣San Lorenzo市一名16歲男高中生，週三早上上學途中被一列載貨火車撞死，阿拉米達縣縣法醫官證實，死者是華裔少年Terrence Liu。

阿拉米達縣警表示，16歲死者Terrence Liu就讀Kipp King Collegiate高中11年級，而且是一名高材生，並是家中獨生子。

阿拉米達縣警Ray Kelly接受電話訪問時說：”他是一名高材生，GPA取得4.0分，同時修讀大學預科AP課程，是一名讀書聰明的學生，他的個性也影響到校內不少人，很多學生為他的死感到傷心難受，教師們都為他流淚。”

有認識Liu的學生表示很難過。

死者的朋友Dewey Nguyen：”他是一位好朋友，他在功課等方面幫過我，對於他離去我覺得很傷心。”

Kipp King Collegiate高中校長Kelly Lara發表聲明，為Liu的家人朋友送上深切哀悼和慰問，又表示Liu是學校辯論隊成員，又是一名領袖，有一顆寬宏的心，身邊有一班真誠好朋友，另外，校方會為有需要的學生提供心理輔導。

警方表示，事發在週三早上約8時，Liu帶著一輛自行車上學途中，走到Grant街夾Railroad街，踏入那裡的火車橋。

縣警Kelly說：”他經過一條橋，在San Lorenzo溪上面，那條橋很窄，兩邊沒什麼空位，他就在那裡被撞。”

他表示，列車從後面撞倒Liu，令Liu當場死亡，列車上的控制員當時見狀，有立即響警號並緊急剎車，可惜列車未能及時停下，有報導指，Liu當時可能戴著耳機。

該列車隸屬的Union Pacific公司在事發後發表聲明稱，路人及任何人都要時刻提防列車的危險，絕不可以踏上路軌，或在非指定地點橫越路軌。

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