東灣華裔少年被列車撞斃 生前是高材生（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

東灣San Lorenzo市一名16歲男高中生,週三早上上學途中被一列載貨火車撞死,阿拉米達縣縣法醫官證實,死者是華裔少年Terrence Liu。

阿拉米達縣警表示,16歲死者Terrence Liu就讀Kipp King Collegiate高中11年級,而且是一名高材生,並是家中獨生子。

阿拉米達縣警Ray Kelly接受電話訪問時說:”他是一名高材生,GPA取得4.0分,同時修讀大學預科AP課程,是一名讀書聰明的學生,他的個性也影響到校內不少人,很多學生為他的死感到傷心難受,教師們都為他流淚。”

有認識Liu的學生表示很難過。

死者的朋友Dewey Nguyen:”他是一位好朋友,他在功課等方面幫過我,對於他離去我覺得很傷心。”

Kipp King Collegiate高中校長Kelly Lara發表聲明,為Liu的家人朋友送上深切哀悼和慰問,又表示Liu是學校辯論隊成員,又是一名領袖,有一顆寬宏的心,身邊有一班真誠好朋友,另外,校方會為有需要的學生提供心理輔導。

警方表示,事發在週三早上約8時,Liu帶著一輛自行車上學途中,走到Grant街夾Railroad街,踏入那裡的火車橋。

縣警Kelly說:”他經過一條橋,在San Lorenzo溪上面,那條橋很窄,兩邊沒什麼空位,他就在那裡被撞。”

他表示,列車從後面撞倒Liu,令Liu當場死亡,列車上的控制員當時見狀,有立即響警號並緊急剎車,可惜列車未能及時停下,有報導指,Liu當時可能戴著耳機。

該列車隸屬的Union Pacific公司在事發後發表聲明稱,路人及任何人都要時刻提防列車的危險,絕不可以踏上路軌,或在非指定地點橫越路軌。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。