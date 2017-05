By

【KTSF】

東灣San Lorenzo市一名16歲高中生週三早上被一道列車撞倒斃命,阿拉米達縣法醫處證實,死者是華裔少年Terence Liu。

Liu就讀Kipp King Collegiate高中第11年級,事發於早上8時05分左右,聯合太平洋一道列車駛至Grant大街夾Railroad大街路段時撞上Liu,後者當場死亡。

聯合太平洋列車公司在事發後發表聲明稱,路人及任何人都要時刻提防列車的危險,絕不可以踏上路軌,或在非指定地點橫越路軌。

