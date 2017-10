By

【KTSF】

灣區捷運(BART)位於San Leandro的Bay Fair站,週末發生持械搶劫案。

警方表示,週六晚上接近10點,一名女子在Bay Fair站西停車場被兩名男子持槍打劫,疑犯隨後向Hesperian大道方向逃走。

警方表示,其中一名疑犯穿著黑色連帽衫,臉部包著面巾,事主沒有受傷。

