【KTSF 吳宇斌報導】

東灣San Leandro市週一下午發生暴力劫案,3名疑犯將女受害人打到在地,導致其受傷。

根據警方消息,週一下午4點15分,女事主在San Leandro市Washington Manor區一間銀行完成交易後,正在步行回家,然後3名疑犯上前將其打倒在地上,並將事主的手機、背包和現金搶走。

女事主當時受傷,並在現場呼救,當時有附近居民到場協助。

警方根據現場目擊者提供的信息,在事發一小時後將3名疑犯拘捕,並尋回事主的失物,警方最後落案起訴兩名20歲的疑犯二級搶劫罪,第三名疑犯經調查被釋放。

