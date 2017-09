By

【KTSF 陳令楠報導】

東灣San Leandro市兩名警員在調查案件時,被疑犯開車撞傷。

警方表示,週日晚約8點半,警員接報指在Lewelling大道699號的一間Safeway超市內發生盜竊案,到達現場時,兩名警員試圖攔截疑犯,但疑犯跑到車上,並駕車撞傷警員,隨後駕車逃離現場。

受傷的警員送院治療,其中一名警員已出院,另一名警員仍然留醫。

