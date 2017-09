By

【KTSF】

東灣San Leandro市一座流動住屋週四清晨發生火警,造成兩人死亡。

消防局是於清晨5時27分接獲舉報,地點在Mission Bay流動住屋屋苑,地址Santa Susana 285號。

消防員到場後花了15分鐘把火勢撲滅,起火原因仍在調查中。

