【KTSF】

東灣San Leandro市警方週一拘捕兩名人士,他們涉嫌在一間麥當勞快餐店內,意圖槍殺一名只有11個月大的男嬰。

事發於Washington大街1287號San Leandro Plaza內的麥當勞快餐店,時間在下午2時半左右,事件中沒人中槍。

警方已拘捕兩名涉案人士,稍後會公布案件詳情。

