【KTSF 陳令楠報導】

東灣San Leandro市880公路週一早上發生槍擊案,一人頭部中槍受傷,槍手目前在逃,案件導致南行線一度全線封閉,至早上9時已重開。

警方稱,車上有一人中槍受傷,另外3名乘客沒有受傷,車上都是年輕男性,居住在東灣Hayward市

警方接報指,槍擊案發生在大約凌晨2時半,地點在880號公路南行線近Lewelling大道出口處。

加州公路巡警指,當時一輛白色汽車內坐有4人,車內其中一人向一輛黑色汽車開了數槍,司機頭部中槍,送往當地的醫院救治,情況危殆。

警方正在搜尋開槍的人,警方仍在調查這宗是否有計劃的槍擊案,以及槍手是否認識受害人。

