By

【KTSF】

東灣San Leandro市警方週四晚在追捕懷疑是盜竊集團的成員時,與疑犯交火,其中一名持械疑犯一度逃離現場,目前所有疑犯已落網。

San Leandro警方表示,週四晚大約9點,佛利蒙市(Fremont)警方開車,在Bayfair購物商場停車場調查與汽車盜竊案有關的兩名疑犯時,遭到疑犯開車撞擊。

隨後警方追逐疑犯車輛至Hesperian大道的Arco油站時,雙方互相開槍射擊。

期間,一名疑犯受傷,隨後送院治療,另一名持械的疑犯則逃離現場。

警方一度封鎖附近區域,並通知民眾找地方暫避。

至週五凌晨,警方宣佈一度逃脫的疑犯已落網。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。