東灣San Leandro市警方發出警告,提醒民眾要小心近日在市內發生的多宗汽車盜竊案。

警方表示由本月13號起,在San Leandro市的西面,一週內先後發生12宗汽車盜竊案,疑犯犯案的時間都在深夜時段,將車窗打破,再把車內的物品偷走。

警方稱,有目擊者曾見過疑犯所駕駛的汽車為形號較新,深色的本田Civic,車尾燈有移位,以及掛上印有Victory的紙車牌。

警方提醒市內的民眾,不要將貴重物件放在車廂當眼的位置。

任何人有涉案汽車或盜竊的線索,請撥打(510) 577-2740與警方聯絡。

