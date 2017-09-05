灣區捷運週末罪案頻生 女子涉拳打兩年幼子女被捕（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

在過去的週末，灣區捷運（BART）在東灣多個車站發生多宗罪案。

捷運警方指，週日早上在東灣Pleasant Hill捷運站，拘捕一名52歲的舊金山居民Antonio Hayes。

警方指Hayes在沒有買票的情況下，企圖闖入捷運站裡，車站職員叫Hayes要買票，Hayes據稱即時變得有敵意，詛咒並威脅要傷害該名職員，警方接報後到場將Hayes拘捕。

另外，週日下午1時50分，在東灣San Leandro的Bayfair車站，一名站在月台的乘客被人從後搶走手機，匪徒然後跑入旁邊一架列車中。



警方到場後四處搜查，不過並沒有所獲。

警方表示，匪徒是一名年約30至40歲的非洲裔男子，中等身材，約6呎高，他臉上留有短鬍子，案發時穿著黑色連帽衣及藍色牛仔褲。

而在週六下午1時08分，警方指，一名神智不清的28歲女子，涉嫌在MacArthur車站虐待她兩名分別是9歲及22個月大的孩子。



警方指，該名女子拳打及掌摑9歲大的女兒，令她頭部及頸部出現紅痕，並用力推只有22個月大的嬰兒。

有目擊者於是報警，警方以涉嫌在公眾地方吸毒以及傷害兒童罪，將該名母親拘捕。

救護車亦有到場，為兩名兒童進行檢查，警方最後將兒童交給他們的其他家人接管。



捷運警方表示，如有以上案件的任何資料，請致電(510) 464-7020與他們聯絡。

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