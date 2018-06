By

【KTSF】

東灣San Leandro市週二晚發生汽車撞入建築物事故,警方已將肇事司機扣查,警方懷疑他可能企圖自殺。

週二晚約9點45分,巡邏警員在東14街和Elgin街交界發現一名男子危險駕駛,叫停該男子無果後,警方對其展開了慢速追逐。

駛至Elgin街1000號路段,該名男子將車撞破一棟護理中心的牆,開入中心內,當時中心內有8人,其中一人被撞,但無受傷。

警方指該名涉事司機可能情緒失控,已將其拘捕。

