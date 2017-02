東灣男子駕車時疑捲入路怒事故 被人開槍擊斃

By

東灣San Leandro市一名男子週日晚被人開槍擊中斃命,警方表示,命案可能與他駕車時與其他司機發生爭執觸發。

警方於晚上10時接獲槍擊案舉報,地點在Marina大道夾Verna Court。

警方透露,在警員趕到現場時,警方再接到另一個報案電話,一名婦人尖叫求助,報稱她身處San Leandro市Kaiser醫院的停車場,地點在Merced街2500號。

警員到場後,發現一名男子中槍癱坐在司機座位,當時受害人的妻子和其他家庭成員也在現場。

中槍男子最後搶救無效,傷重不治。

警員調查後,在Marina大道1900號發現槍擊案的證物,現場距離醫院北面約半哩。

警方稱,案發時估計有多輛汽車在現場,命案可能是路怒事故觸發。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡San Leandro市警方,電話:(510) 577-3230。

