東灣男子駕車時疑捲入路怒事故 被人開槍擊斃

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東灣San Leandro市一名男子週日晚被人開槍擊中斃命，警方表示，命案可能與他駕車時與其他司機發生爭執觸發。

警方於晚上10時接獲槍擊案舉報，地點在Marina大道夾Verna Court。

警方透露，在警員趕到現場時，警方再接到另一個報案電話，一名婦人尖叫求助，報稱她身處San Leandro市Kaiser醫院的停車場，地點在Merced街2500號。

警員到場後，發現一名男子中槍癱坐在司機座位，當時受害人的妻子和其他家庭成員也在現場。

中槍男子最後搶救無效，傷重不治。

警員調查後，在Marina大道1900號發現槍擊案的證物，現場距離醫院北面約半哩。

警方稱，案發時估計有多輛汽車在現場，命案可能是路怒事故觸發。

任何人如能對案件提供消息，請聯絡San Leandro市警方，電話：(510) 577-3230。

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