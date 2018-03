By

【KTSF】

位於東灣的San Leandro高中週三早上發現涉及槍擊案的威嚇塗鴉,校園需要封鎖。

事發的San Leandro高中位於Bancroft大街2200號,警方是於早上11時10分發出封鎖校園的消息。

警方目前正與校區和學校職員會作,檢查校園每個角落,確保師生安全。

除該校外,San Leandro聯合校區的其他學校沒有受到影響。

