By

【KTSF】

東灣San Leandro市880公路週日凌晨發生一宗致命車禍。

警方在週日凌晨2時27分收到接報指,在880公路南行線近Davis街的出口處,一架白色Dodge Charger撞向公路上的電柱桿,車身嚴重損毀。

事件中,23歲司機Jajuan Morton重傷不治,死者來自密歇根州,而車內另一名乘客重傷,沒有生命危險。

警方懷疑事件與超速駕駛有關。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。