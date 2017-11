By

【KTSF 郭柟報導】

東灣San Leandro市將推出全新可負擔公寓,提供85個出租單位,專為長者而設。

這個是Marea Alta公寓的第二期項目,地主是捷運當局,地點位於San Leandro大道1400號,在San Leandro捷運站對面。

公寓附近有一間托兒所,另設有408個車位的停車場,以及500平方呎商店空間,建築工程採用了組合式建築技術加快進度。

申請人必須年滿62歲,年薪不得高於地區中位數的一半,以兩人家庭為例,即是年薪大約低於4.2萬元

發展項目主任Adhi Nagraj說:”這個公寓很特別,以交通為主,我們提供機會給一些有工作但付不起市價房屋的民眾,居住得更接近車站和家人。”

San Leandro市議員Pete Ballew說:”第一期有超過一萬人申請,我們預期今次的長者公寓同樣有很高房屋需求,所以我們知道這公寓是有需要的。”

這個長者可負擔公寓現正接受申請,有興趣的民眾可以致電(510) 686-9970查詢。

