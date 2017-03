聖荷西新法規 半職員工有機會增加工時或變全職（視頻)

By

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣聖荷西選民去年通過E提案,要求僱主在缺少人手情況下必須優先考慮給已聘用的半職員工增加工時,甚至轉成全職員工,這項法規從今天起正式實施。

聖荷西市目前有大約64,000名半職員工,而且大部分都是低收入階層。而去年11月該市選民通過的E提案,將給這些半職或臨時僱員提供增加工作時間的機會。

美國勞工合作組織公共政策總監Jeffrey Buchanan說,”在此之前,僱員不到35人僱主可以增加額外半職工作,聘請額外半職員工,而現在僱主要把這些工時給現有符合資格的僱員。”

公共政策專家說,根據新法規,現職的半工如果技能和經驗可以勝任目前的工作,僱主就應增加這些員工的工作時間,甚至將他們轉成全職,而不是再請額外的半工或臨時工。

Buchanan說,”通常僱主僱用多名半職員工,不請一個全職,許多時候都是不想買健康保險,支付有薪病假或其它公共政策要求給予全職員工的福利,因此這是一個好機會,讓半職員工有機會獲得全職,能夠滿足生活所需。”

有工人表示,在生活昂貴的聖荷西,這個新政策對他們是個利好消息。在聖荷西做工的 Sarah Delte說,”較少的工時在聖荷西很難生存,租金離譜,能多一些工作時間,我們才能養家糊口。”

關注勞工就業的團體表示,聖荷西的這項新法規,在全美也是一個典範。

法規將要求僱主保留四僱用員工的記錄,包括現有及以前員工的工作時間及工資單,提供現有或以前半職員工增加工時的證明文件副本,有關遵循平等僱傭的記錄,以及僱主必須張貼告示,通知僱員這個新政策。

