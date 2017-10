亞裔女子命喪賭城血案 生前就讀聖荷西一高中

By

拉斯維加斯賭城週日發生的槍擊血案,其中一名死者已證實是亞裔女子Michelle Vo,她遇害時年僅32歲,曾在南灣聖荷西市一間高中就讀。

Vo於南加州出生,高中時於聖荷西市的Independence高中就讀,2003年畢業,她在學時積極參與該校的表演藝術活動,也曾擔任學生會副會長。

該校校長Chris Funk說,高中教職員仍然記得Vo,大家對她的離逝都感到震驚,並向其親友致哀。

Vo遇害前返回南加州居住,於Pasadena市紐約人壽保險公司任職,她也是洛杉磯商會的會員。

Vo有3兄姐,她是幼女,家人居住在灣區,她姐姐Cathy Vo Warren說,Vo是金州勇士隊球迷,高爾夫球也打得好。

Vo的姐夫說,她生前永遠待人以誠,要詩人才可以述說她所有事情。

Vo當天與一名新相識的男友人Kody Robertson一同出席演唱會,Vo中槍時,Robertson在她身旁,但二人之後失散。

雖然只是初相識,但Robertson對Vo不離不棄,連日為Vo的親友奔走多間醫院找尋Vo。

雖然最終傳來死訊,但Vo的親友都非常感激Warren,讓Vo沒有獨自面對人生最後的關頭。

