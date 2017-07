By

【KTSF】

南灣聖荷西市一名32歲女子涉嫌在家中用利刀殺害一名60歳男子,已被起訴謀殺罪。

被告Amber Nichole Gerkin也被控一項嚴重傷人罪,她之前曾因為觸犯兩次重罪被定罪,包括打劫和威嚇證人罪,她目前仍被扣查,不准保釋。

警方於週日早上10時左右接報,指南二街700號路段有人被利刀刺傷,受傷男子送院後不治,警方相信案疑犯和死者是認識,而案發源於雙方有口角。

更多新聞:

涉在聖荷西州大附近槍殺亞裔女子 疑兇在美墨邊界落網

紐約州陸軍士兵涉槍殺妻子 再擊斃到場調查州警

舊金山青年玩Pokemon Go時遭槍殺 當局懸紅5萬緝兇

舊金山Mission區凌晨爆槍擊案 男子中槍身亡

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。